Lil' Kleine en Frenna meteen op nummer 1 met hun cover van Abels 'Onderweg'

BREDA - Joris Rasenberg uit Breda, ooit zanger van de band Abel, vindt het nummer 'Verleden Tijd' van Frenna en Lil' Kleine zeer geslaagd. Op de dag dat de cover van 'Onderweg' op Spotify verscheen werd hij daar al bijna een miljoen keer aangeklikt, een nieuw record. En vandaag komt het nummer ook nog eens binnen op de eerste plaats van de single top 100 van Dutch Charts.

In een Twitterpoll van Omroep Brabant koos 85 procent van de stemmers voor de Brabantse versie boven de urban uitvoering. Maar daar denkt de jeugd van tegenwoordig duidelijk anders over. Het nummer is zelfs 2,5 keer zoveel verkocht, gedownload en gestreamd als de nummer 2 in de top 100, 'Djadja' van Aya Nakamura die vorige week nog op de eerste plek stond.

Rasenberg, die tegenwoordig muziekdocent is, ziet de cover als een groot compliment en 'een toffe versie'. Zijn eigen uitvoering stond in 2000 zes weken lang op nummer 1.

Publiekstrekker

Dat Lil' Kleine ook in Brabant erg populair is, bleek al eerder doordat hij als publiekstrekker naar festivals als Paaspop, WiSH Outdoor en Festyland werd gehaald. Hij had hiervoor al drie nummer 1-hits met 'Niet omdat het moet', 'Krantenwijk' en 'Patsergedrag'. Frenna stond al één keer eerder op nummer 1 met 'My love'.

'Verleden Tijd' van Frenna en Lil' Kleine:

'Onderweg' van Abel: