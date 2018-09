Yes! Jimi Bellmartin uit Vught bij laatste vier The Voice Senior

VUGHT - Na een aantal geweldige, maar ook zenuwslopende weken was het vrijdagavond zover. Tijdens de laatste uitzending van The Voice Senior hebben juryleden Ilse de Lange, Angela Groothuizen, Marco Borsato en Geer & Goor bekendgemaakt wie van hun kandidaten doorgaan naar de grote finale.. En yes, de keuze van Geer & Goor is gevallen op Jimi!

Er hebben acht kandidaten meegedaan aan de laatste show van The Voice Senior. Daarvan zijn er nu dus vier over. Jimi neemt het in de finale op tegen Annet van team Ilse, Georges van team Marco en Noble van het team Angela.

Geer & Goor over Jimi: "Jimi kan eigenlijk gewoon alles zingen". "Gewoon top."

Angela: "Ik vind jou een onwaarschijnlijk zangtalent. Een lekkere zanger, een goed artiest. De keus is niet moeilijk: Jimi naar de finale!"

Marco: "Jimi niet meenemen naar de finale kan gewoon niet!"

Maar het blijft nog even spannend voor Jimi. Want pas aan de tafel van Twan Huys (om 22.30 uur op RTL 4) weten we wie de definitieve winnaar wordt. Wie dat is, bepaalt de kijker. Duimen dus.

Wil je op Jimi stemmen, sms dan Jimi 04 naar 3131 of bel naar 0909 -1304 (90 cent per gesprek).









