FC Eindhoven baalt van zwarte reeks: 'Wéér de bovenliggende partij, maar wéér de kansen niet benut'

EINDHOVEN - De spelers van FC Eindhoven likken hun wonden na wéér een nederlaag in competitieverband. Voorlopig is de Keuken Kampioen Divisie de ploeg van trainer David Nascimento slecht gezind. Vijf nederlagen op rij vanaf de start van het seizoen? Dat overkwam de club nog niet eerder.

FC Eindhoven heeft dit seizoen als enige ploeg in de Eerste Divisie nog geen punt behaald. De Blauw-Witten verloren achtereenvolgens van Jong PSV (2-1), Go Ahead Eagles (1-2), Almere City FC (0-2), Sparta Rotterdam (2-0) en vrijdagavond was ook MVV te sterk: 0-1. Vijf keer een verlies met een kleine marge en vijf keer het gevoel dat drie punten voor het grijpen waren. Het is moeilijk te bevatten voor de ploeg.

"Dit is zó zuur", zegt Niels Raaijmakers voor de camera van FC Eindhoven TV. "We waren wéér de bovenliggende partij en creëerden wéér veel kansen, maar we maken ze wéér niet af. Op een gegeven moment krijg je dan onnodig een goal tegen en loop je weer achter de feiten aan."

Alles-of-niets

Raaijmakers werd uitgeroepen tot Man of the Match tegen MVV, maar hechtte uiteraard geen waarde aan die persoonlijke triomf. "Ik had liever drie punten gehad dan deze uitverkiezing. Sowieso kun je niet over je eigen spel tevreden zijn als je als verliezer van het veld stapt. De laatste minuten hebben we nog alles-of-niets gespeeld, maar het werd helaas weer niets."

Zwakke vorm

Als we verder terugkijken dan naar de start van dit seizoen, dan blijkt dat FC Eindhoven al langer met zijn vorm worstelt. De ploeg van Nascimento verloor liefst veertien van zijn laatste twintig competitiewedstrijden, met vijf zeges en één gelijkspel als magere oogst.

Loodzwaar programma

Op basis van het programma van de komende weken lijkt het voor FC Eindhoven bijzonder lastig de zwarte reeks een halt toe te roepen. Achtereevolgens nemen de Blauw-Witten het op tegen Roda JC Kerkrade (uit), Jong Ajax (uit), FC Twente (thuis) en NEC (uit).