Zuiderwaterlinie scheidt met carnaval het feestende zuiden van het stille noorden

STEENBERGEN - De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrekt zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n zes kilometer gelopen.

De linie is ook een scheiding tussen het katholieke zuiden en het protestantse noorden. Waar het in de dorpen en steden boven de linie stil blijft tijdens carnaval, barst onder de linie het feest los. Zo ook in Steenbergen.

Prins Strienius V

De Steenbergse prins heeft geen raad van elf, maar zijn eigen gevolg: de Nar, carnavalspolitie Jan Oorlog, de Deftige Flodder en de Mussekoning. Die laatste is een echt markant figuur uit Steenbergen (Strienestad): "De mussenkoning was degene die de meeste mussen afschoot tijdens de mussenplaag. Het draait bij ons allemaal om de mus", legt Dennis Vermeulen, prins Strienius V, uit.

Vooral het stadhuis en de markt zijn belangrijke plekken voor Steenbergen. Het bordes van het stadhuis is de plaats waar de prins zaterdag de sleutel overhandigd krijgt en waar de carnavalsstoet langs trekt.

Op de markt spelen de prins en zijn gevolg op carnavalsmaandag een spel: "De markt staat dan vol met de kinderen die gaan kijken naar de avonturen van de prins en de nar. De nar zorgt er altijd voor dat er iets fout gaat, maar het is altijd spannend of het nog wel goed komt."

Programma

Maandag staan er twee etappes op het programma. De route van Ravenstein naar Megen start om 18.00 uur bij Stadsherberg De Keurvost in Ravenstein. De route van Steenbergen naar de Heen start om 18.00 uur bij Hotel-restaurant De Wallevis in Steenbergen. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.