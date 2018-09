'Helft bisschoppen wist van misbruik', NRC noemt Mutsaerts, Bekkers, Bluyssen, Hurkmans en Baeten

DEN BOSCH - De bisschoppen Wilhelmus Mutsaerts, Wilhelmus Bekkers, Jan Bluyssen en Antoon Hurkmans van Den Bosch en bisschop Joseph Baeten van Breda wisten van het seksueel misbruik binnen hun bisdom en beschermden medewerkers die de fout in gingen. Dat meldt het NRC op basis van eigen onderzoek. De krant meldt dat geestelijken van wie bekend was geworden dat ze kinderen hadden misbruikt, gewoon werden overgeplaatst. "Vaak ging het misbruik dan verder in de nieuwe parochie met andere kinderen."

Volgens het NRC zou 'de helft van alle Nederlandse bisschoppen en kardinalen tussen 1945 en 2010' geweten hebben van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zestien van hen zouden pedofiele medewerkers hebben beschermd.

Mutsaerts en Bekkers

Mutsaerts zou een kapelaan uit Grave in 1957 naar een nieuwe parochie in Tilburg hebben overgeplaatst, nadat was ontdekt dat die kapelaan een misdienaar 'zeer veelvuldig' had misbruikt. Volgens de krant nam de bisschop de kwestie persoonlijk in behandeling, waarbij hij verzocht om er geen ruchtbaarheid aan te geven. In 1959 volgde overplaatsing van de kapelaan naar een instituut voor doofstomme kinderen in Sint-Michielsgestel. Een van de slachtoffers kreeg 15.000 euro smartengeld.

Bekkers zou volgens het NRC informatie over geestelijken die misstappen hadden begaan in een geheim archief hebben gestopt.

Bluyssen, Hurkmans en Baeten

Over bisschop Bluyssen meldt de krant dat hij zorgde dat een Oisterwijkse pastoor - die in 1968 was veroordeeld tot vijf maanden cel wegens ontucht met zes misdienaren - opnieuw kon beginnen in het bisdom Groningen. De man werd nog datzelfde jaar kapelaan in Sneek en later pastoor in Groningen. Zijn slachtoffers kregen volgens het NRC het consigne om over het misbruik te zwijgen. Van begeleiding van de slachtoffers was volgens de krant geen sprake. Vijf slachtoffers kregen via de klachtencommissie samen bijna een ton smartengeld. Bluyssen zou in de jaren zeventig ook belastende informatie over geestelijken hebben versnipperd.

Hurkmans - die in 2016 met emeritaat ging - wordt door de krant genoemd, omdat hij in 2004 een priester tot pastoor in Helmond benoemde. Deze man was volgens het NRC twee jaar eerder afgetreden als directeur van de bisschoppelijke priesteropleiding na beschuldigingen van verkrachting en handtastelijkheden bij jongens.

Baeten benoemde in 1956 een pedofiele pastoor van een parochie op Texel in het Zeeuwse dorp Hansweert. Daar ging de pastoor volgens de krant in 1959 opnieuw in de fout. De pastoor werd veroordeeld tot één maand voorwaardelijk. De bisschop plaatste hem daarna over naar het Gasthuis in Halsteren.

Ter Schure

Oud-bisschop Jan ter Schure van Den Bosch wordt door het NRC genoemd als een van de vier Nederlandse (hulp)bisschoppen die zich zelf schuldig maakten aan seksueel misbruik. Ter Schure zou volgens de krant als jonge priester tussen 1948 en 1953 een leerling in een jongensinternaat in Ugchelen hebben misbruikt. Dit onthulde het NRC al eind 2010. Bisschop Hurkmans reageerde destijds 'ontsteld' op die berichtgeving.

Ter Schure zou volgens het NRC in de jaren negentig een geheim archief over priesters met problemen hebben aangelegd, dat later spoorloos verdween.

'Diepe schaamte'

"Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd", schreef huidig bisschop Gerard de Korte van Den Bosch begin deze maand in een brief naar alle parochies in zijn bisdom. "Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte."