Alerte buurman achtervolgt trio na inbraak in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Een man uit Berkel-Enschot heeft vrijdagmiddag drie inbrekers achtervolgd nadat hij hen betrapte bij het huis van zijn buren in de Vivaldilaan in Berkel-Enschot. Toch wisten zij te ontkomen.

De man betrapte de inbrekers rond halfzes. Hij zag hoe ze er via de tuin van zijn buren vandoor gingen. Ze stapten in een auto en reden weg.

Botsing

De buurman waarschuwde zijn buren en ging in zijn eigen auto achter de verdachten aan.

Tijdens de achtervolging reden de verdachten met hun auto tegen de auto van de buurman aan. Op de A58 wisten ze aan de man te ontkomen.

'Verdachten renden weg over Dr. Hub van Doorneweg'

Er werd een Burgernetbericht verstuurd, waarin mensen werd gevraagd uit te kijken naar de drie verdachten.

Uiteindelijk werd de auto teruggevonden op de Blaakweg in Tilburg. Volgens een getuige renden de verdachten weg over de Dr. Hub van Doorneweg. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De daders zijn nog niet gevonden.