Inbreker verstopt zich in bosjes, maar zijn kuchje verraadt hem

CUIJK - Agenten hebben zaterdag in alle vroegte twee arrestaties verricht na een inbraak bij een advocatenkantoor aan de Beerseweg in Cuijk. Ondanks het vroege tijdstip van half vier was het in de buurt opgevallen dat er bij het pand werd ingebroken. Daarop werd de politie gewaarschuwd en kwam een grote zoektocht op gang.

Omdat de twee daders er mogelijk vandoor waren gegaan hielden agenten ook de omgeving van het kantoor goed in de gaten. Bij het pand bleek een ruit gebroken en een jerrycan in het raamkozijn te staan.

Om de daders te pakken werd een flink deel van de wijk afgezet. Onder andere met speurhonden en een helikopter werd gezocht.

Kuchen

De eerste verdachte verraadde zichzelf. Ineengedoken op een donker grasveldje begon hij zachtjes te kuchen. Het bleek geen slimme actie. Een agent in de buurt rekende hem meteen in. Het gaat om een 28-jarige man zonder vast woonadres.

De tweede verdachte bleek lastiger te vinden, maar vanuit de helikopter zagen agenten hem op het dak van een bedrijf aan de Lange Beijerd liggen. Bij zijn arrestatie bleek het een 17-jarige jongen uit Eindhoven te zijn.

Het is niet duidelijk wat de twee precies van plan waren. Ze zitten vast en worden verhoord.