Jongeren beledigen en vallen agenten aan bij supermarkt in Breda

BREDA - Twee mannen uit Breda (18 en 19 jaar) zijn vrijdagavond aangehouden in een supermarkt op winkelcentrum Moerwijk in Breda.

Het duo maakte deel uit van een groep van zes jongeren die agenten beledigden en aanvielen. Dat gebeurde nadat agenten waren opgeroepen voor de mishandeling van een supermarktmedewerker.

Pepperspray

De medewerker was geschopt en geslagen door twee minderjarige jongens. Bij de afwikkeling van de mishandeling gedroeg een groep jongeren zich opstandig en agressief. Daarop hield een agent een van de jongeren aan. Hij moest daarbij wel pepperspray gebruiken om de verdachte tot bedaren te brengen. Korte tijd later is nog een tweede verdachte aangehouden.

Beide verdachten zitten vast voor verhoor. Wat hun rol is geweest bij de mishandeling van de supermarktmedewerker is niet duidelijk. De politie doet nader onderzoek.