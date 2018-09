'Ik dacht: dit gaat je niet lukken', buurman wil inbrekers stoppen en gaat achter hen aan [VIDEO]

BERKEL ENSCHOT - De voorkant van zijn auto is flink beschadigd. Net zoals de zijkant en de achterkant. En dat allemaal in een poging inbrekers te stoppen die hij had betrapt bij zijn buurman in Berkel-Enschot. Een man uit Berkel-Enschot zette vrijdagmiddag de achtervolging in en dat bleef dus niet zonder gevolgen.

"Ik reed toevallig met mijn dochter en een vriendin de oprit bij ons huis af toen ik bij mijn buurman - die net een nieuw hek heeft geplaatst - drie types tussen de heg en dat hek door zag kruipen. Types waarvan ik héél zeker weet dat die niet gezellig op bezoek kwamen... Die renden daarop weg."

File

Daarop besloot hij met zijn auto naast hen te gaan rijden en de verdachten te filmen. "Ze gingen naar De Druiventros. Daar hadden ze hun auto - met Frans kenteken - geparkeerd. Ik ben ongegeneerd dwars over de afrit met de Puccinilaan de parkeerplaats opgereden. De bestuurder wilde wegrijden en ik dacht: dat gaat je niet lukken. Maar daar had 'ie uiteindelijk toch weinig moeite mee... Hij ramde de voorkant van mijn auto, neus tegen neus. Toen had hij nét genoeg ruimte om er aan de zijkant langs te kunnen. Toen heeft 'ie ook nog de zijkant en de achterkant van mijn auto kapot gereden. Daarna zijn we allebei de snelweg opgegaan. Intussen belden wij 112.."

Op de snelweg stond op dat moment een file. "Daarop gingen de drie verdachten de vluchtstrook op en ik dus ook. Maar toen ging iemand - die vindt dat je niet over de vluchtstrook moet rijden - met zijn auto voor me stilstaan. Toen zijn de inbrekers bij Goirle van de snelweg afgegaan en en was ik hen kwijt..."

Vingerafdrukken

De auto van de verdachten werd uiteindelijk teruggevonden op de Blaakweg in Tilburg. De inzittenden waren er op dat moment al vandoor gegaan. "Van de politie heb ik vernomen dat de auto waarin de drie mannen zaten, niet gestolen is. Hij zat vol kleding, sigaretten en... vingerafdrukken." Hij hoopt dat agenten daar wat mee kunnen. "Laten we hopen dat ze de drie kunnen achterhalen. Ze moeten gewoon van je spullen afblijven!"

Hoe hoog de schadepost voor hemzelf is, wee de buurman nog niet precies. "Dat wordt een nieuwe voor- en achterbumper en een nieuw zijpaneel. Daar heb ik het met de politie over gehad. Die wees me erop dat dit een aanrijding is met onbekenden en dat zoiets altijd is gedekt. Ik ben ook prima verzekerd. En anders is er het waarborgfonds. Verder vertelden agenten me dat hier ook een calamiteitenfonds voor is."