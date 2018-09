Containers bij basisschool in brand gestoken, ramen schoolgebouw springen

EMPEL - Een containerbrand die zaterdagmiddag woedde aan de Zeis in Empel, had bijna tot een grote brand bij basisschool ’t Wikveld geleid. De brandweer kon dat ternauwernood voorkomen.

Twee containers pal naast het schoolgebouw stonden in brand. De brand bleek te zijn aangestoken. De gevelbeplating van het schoolgebouw liep wel schade op en er sprongen vijf ramen van het gebouw.

Kinderen klimmen over hek

Een getuige zag na de brand drie kinderen over het hek van de school klimmen. De politie is op zoek naar deze kinderen en naar andere getuigen.