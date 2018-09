Peuken, peuken en nog eens peuken: hardlopen en ondertussen 30 zakken afval verzamelen

EINDHOVEN - De wereld een stukje schoner maken. In 150 landen over de hele wereld worden op zaterdag 15 september de handen uit de mouwen gestoken om zwerfafval te verzamelen. Sinds de start in 2008 is er al een enorme berg aan plastic flesjes, sigarettenpakjes en verpakkingen van fastfoodketens opgeruimd.

Ook op het Ketelplein op Strijp-S in Eindhoven werd zaterdag op een sportieve manier de containers gevuld. En dat kostte menig deelnemer de nodige zweetdruppels, maar dat hadden ze er wel voor over. Vanaf half tien gingen 55 deelnemers van start om te ploggen (hardlopen en afval verzamelen) en trash walken (wandelen en afval verzamelen).

Straatje schoon vegen

De organisatie in Eindhoven is in handen van netwerkclub JCI: "Behalve netwerken willen we ook iets voor de maatschappij doen, het liefst in onze stad. Vele handen maken licht werk en vandaag was het een uitgelezen kans om ons eigen straatje schoon te vegen", zegt Esther Bulkens van JCI. "Hier lagen alleen maar peuken, peuken en nog eens peuken."

Bulkens is trots op de hoeveelheid ingezameld afval. "Te gek dat al deze mensen zoveel moeite doen en dat je ondertussen bewustwording creëert. We hebben ongeveer dertig zakken opgehaald. Het paste niet in de container. Renewi moet volgend jaar echt met een grotere container komen."













Nico Broers zamelde al hardlopend afval in. "Voornamelijk de gebruikelijke flesjes en blikjes, maar ik begon met een condoomverpakking. En uiteraard lagen er ook veel drankflessen. Al die flessen maken de afvalzak wel erg zwaar. Je vraagt je af: waarom gooien al die mensen al die rotzooi op straat", zegt Nico Broers.





Ook Linde is enthousiast over de opruimactie. "Ik vond het geweldig. Zo mooi om te doen op deze mooie zaterdag en met zoveel verschillende mensen. Dit geeft me een goed gevoel. Ik ga ook in mijn eigen buurt beginnen met opruimen. Kom maar op."