Amsterdamse tap kan Brabantse gezelligheid nauwelijks bijbenen op muziekfestival Vliegende Vrienden

EERSEL - Op de festivalweide in Eersel is het zaterdag een komen en gaan van Nederlandse artiesten. Ze worden per helikopter ingevlogen voor het festival Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! De muzikanten treden dezelfde dag ook op in Zwolle en Amsterdam.

De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! is een combinatie van twee bestaande muziekevenementen: The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE!. Volgens het affiche speelt het optreden zich onder meer af in Eindhoven dat volgens de organisatie meer naamsbekendheid geniet dan het E3-strand bij het Kempische dorpje Eersel.

Tappen

Zo is er wel meer waar de organisatie een klein steekje laat vallen. De brouwerij die zijn naam voor een fors bedrag leent aan het festival, mag in ruil daarvoor de tap bedienen. Maar de Amsterdamse bierkraan weet volgens sommige bezoekers (nog) geen gelijke tred te houden met de Brabantse gezelligheid.

Toch zit de sfeer er aan het begin van de middag al aardig in. De line-up telt onder meer Anouk, Douwe Bob, DI-RECT, Typhoon, Nick & Simon, Chef’Special, Xander de Buisonjé, André Hazes, Bløf, VanVelzen, Guus Meeuwis, Jeroen van Koningsbrugge, Rowwen Hèze, Broederliefde, Diggy Dex, Lil’ Kleine en een aantal DJ's.

Op de gebruikelijke verkeersdrukte en parkeerproblemen na, verloopt het festival nagenoeg vlekkeloos. De start was om twaalf uur 's middags en het laatste optreden wordt rond elf uur in de avond afgesloten.