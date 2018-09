Drukte bij Vliegende Vrienden op E3-strand in Eersel

EERSEL - Bezoekers klagen over drukte bij het festival Vliegende Vrienden in Eersel. Het E3-strand is zaterdag toneel van vrienden van Amstel Live! Volgens de organisatie is het wel druk maar niet tè druk. Er werden drie mensen onwel, maar die konden na een tijdje weer terug het veld op.

Het mooie weer en de goeie line up zorgt ervoor dat er heel veel mensen op het evenement zijn afgekomen. Op twitter wordt geklaagd over de lange rij bij de bars en de wc's. De organisatie, maar ook de politie zegt dat er geen chaos is. "Er zijn 43000 bezoekers en dat is volgens de vergunning, dus teveel mensen zijn er niet", zegt een woordvoerder.

De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! is een combinatie van twee bestaande muziekevenementen: The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE!. Het optreden speelt zich onder meer af op het E3-strand in Eersel, maar ook in Zwolle en Amsterdam.