Wint PSV ook de vijfde wedstrijd van dit eredivisieseizoen? [LIVE]

DEN HAAG - PSV probeert in Den Haag de ongeslagen status te behouden in de eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel is het nieuwe eredivisieseizoen uitstekend begonnen met twaalf punten uit vier duels. Het duel in Den Haag begint om 18.30 uur.

PSV-watcher Joost van Erp verwacht geen al te lastige avond voor de Eindhovenaren. "Ik verwacht dat PSV snel zaken wil doen in Den Haag. FC Barcelona en Ajax wachten en dan is het fijn om zo min mogelijk energie te verspelen tegen ADO. Ik denk dat de Eindhovenaren slagen in die missie en eenvoudig winnen."

FEITEN EN WEETJES

- PSV speelt komende dinsdag de eerste groepswedstrijd in de Champions League. FC Barcelona is dan de tegenstander, maar de Catalanen kennen nog geen al te beste generale. Op bezoek bij Real Sociedad staat Barcelona op dit moment gelijk: 1-1 (doelpunt door Luis Suarez).

- Mark van Bommel verloor nog geen enkel officieel duel als trainer van PSV. Hoewel de Johan Cruijff Schaal verloren ging, telt die wedstrijd mee als een gelijkspel, aangezien de stand na 90 minuten 0-0 was. Feyenoord won de Super Cup na penalty's.

DE OPSTELLINGEN: