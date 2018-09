Zorgen bij Brabantse varkensboeren over uitbraak Afrikaanse varkenspest in België

DEURNE - Het was een bedreiging die tot nu toe redelijk ver weg was, in Oost-Europa. Tot deze week bleek dat er ook in België twee zwijnen zijn overleden aan de Afrikaanse varkenspest, nog geen 200 kilometer bij ons vandaan. Besmette varkens overlijden aan het virus en daarom zegt de provincie Noord-Brabant dat alle seinen op rood staan.

De ziekte wordt overgebracht via contact tussen varkens of wanneer de dieren besmet vlees eten. Het vermoeden bestaat dat de zwijnen in België zo besmet zijn. Het virus kan ook worden overgebracht door mensen die in uitwerpselen van besmette varkens hebben getrapt en later op een niet-besmet bedrijf rondlopen.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zei vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten dat er in Brabant al een projectgroep van alle betrokken partijen bijeen is geweest om zich op het ergste voor te bereiden.

Twintig jaar geleden was er een grote uitbraak van de varkenspest. Destijds zijn er al veel maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Die maatregelen zijn nog steeds van kracht en nu weer actueel, boeren maken zich desondanks toch zorgen, vertelt varkensboer John van Paassen uit Deurne: "De grootste zorg zit nu bij de wilde zwijnen en de varkens die buitenlopen." Want als boerderijvarkens in contact komen met besmette varkens, zijn ze meteen ook ziek.

Het verschil met de varkenspest uit 1997-1998 is dat dit Afrikaanse virus niet via de lucht wordt verspreid, alleen via contact. Daardoor is het beter te beperken. Een nadeel is dat er voor deze vorm van varkenspest geen vaccin is. Wat betekent dat de varkens die besmet zijn dood gaan.

Van Paasssen houdt zijn varkens altijd al binnen: "Ik heb geen varkens buitenlopen omdat ik dat te risicovol vind." Hij denkt dat het zaak is dat andere bedrijven hun dieren ook zo snel mogelijk ophokken. Verder vindt hij dat de provincie een taak heeft in het weren van wilde zwijnen. Wat hem betreft mag de provincie daar wel wat meer aan doen.









Er is landelijk vastgesteld dat er twee gebieden zijn waar wilde zwijnen los mogen lopen. Die gebieden liggen niet in Brabant. Er lopen wel wilde zwijnen in Brabant. Om de populatie te verminderen, is er op jagen een goede oplossing. Onder boeren leeft het idee dat het provinciale beleid jagers belemmert de dieren af te schieten.

Gedeputeerde Johan van den Hout spreekt dat tegen. "De provincie zegt dat je overal mag jagen op wilde zwijnen en elke vergunningaanvraag voor het jagen op wilde zwijnen wordt toegekend. We kunnen niet nog meer gaan jagen." Ook worden er vangkooien gezet in natuurgebieden.

Van den Hout maakt zich wel zorgen over de uitbraak in België en daarom is iedereen paraat. "We zijn niet in paniek, maar wel bezorgd. Het ministerie van Landbouw zit er bovenop." De provincie heeft niet direct een rol, maar probeert wel adviezen te geven. "Voor de grote varkensboeren is dat niet direct nodig, die zijn goed georganiseerd in de ZLTO. De kleinere bio-boeren, die wat minder georganiseerd zijn en waarvan de varkens buitenlopen, die proberen wij te organiseren en adviseren."

Het advies dat de boeren krijgen is vooral om te zorgen dat er geen contact komt tussen hun varkens en wilde zwijnen en dat er ook opgelet moet worden voor auto's en mensen die het terrein opkomen. Het virus kan wel anderhalf jaar overleven en juist daarom is het belangrijk extra alert te zijn op voertuigen en mensen die van bedrijf naar bedrijf gaan.

Ophokken is volgens Van den Hout niet altijd mogelijk. "Die weidevarkens zitten op een boerderij die er op ingericht is dat ze buiten lopen. Die boeren hebben niet zomaar een stal waar ze varkens binnen kunt zetten."

De wilde zwijnen uit Brabant verbannen, is niet mogelijk, wat Van den Hout het liefst heeft is dat deze dieren in gebieden waar ze ver van de bewoonde wereld en de varkenshouders verblijven. "Maar dat is heel ingewikkeld, die varkens zijn vreselijk slim, dus als je ergens begint te jagen, gaan ze naar een ander gebied." Daarom wordt er vooral gejaagd in de gebieden tussen de 'veilige zones' en de varkenshouderijen.

Marc de Wit van Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de natuurterreinen in Noord Brabant. Hij is het eens met de gedeputeerde. "Als ik puur naar natuurbeheer kijk dan is een varken een welkom element in de natuur, maar we moeten ook met onze buren rekening houden." Daarom werkt Staatsbosbeheer ook samen met de provincie en jagers om het aantal wilde zwijnen aan de randen van de natuurgebieden te beperken.

De Wit is niet bang dat er te weinig wilde zwijnen overblijven. Ook hij erkent dat het niet mogelijk is de dieren uit te roeien met jacht en vangen. Maar als de Afrikaanse varkenspest overslaat naar Nederland, dan zal dat wel een flinke impact hebben op de populatie.