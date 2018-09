Rood, zwart of blauw? Welk hoedje kiest de Eindhovense politica Mary Fiers voor Prinsjesdag?

EINDHOVEN - Loodgieterstassen vol ingewikkelde stukken, lange vergaderingen en werkbezoeken om de temperatuur in de samenleving te meten. Fractiediscipline om er voor te zorgen dat iedereen met één mond praat ook al wil jij liever iets anders zeggen. En dan nog op social media horen dat waar jij je met hart en ziel in stort niet deugt. Dat je een zakkenvuller bent.

Het leven van een politicus gaat niet over rozen. Al helemaal niet als er collega’s zijn die buiten het potje pissen. Dat straalt toch op iedereen af

Maar één keer per jaar mogen de Kamerleden even uit de band springen. Dat is op Prinsjesdag. Althans de vrouwen. De mannen hebben het makkelijk. Ze kiezen voor driedelig grijs of blauw of zwart. Soms met een frivole pochette of hippe schoenen. De vrouwen moeten een hoed kiezen. Dat is geen sinecure.

Democratie

Sinds jaren is er een vriendelijke competitie onder de vrouwelijke Kamerleden wie het mooiste hoedje heeft. Er zijn media die het publiek laten stemmen en dat betekent toch stress voor de draagsters. Maar ja, dat is nou democratie.

Mary Fiers (PvdA) was jarenlang wethouder in Eindhoven, waarna ze directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant werd. Op 3 april werd ze lid van de Eerste Kamer. Dat is minder hectisch dan de Tweede, maar toch . . . . Voor nu moet er (voor het eerst) een hoed worden gekozen. En dat ingewikkelde proces gebeurt op een transparante manier via social media. Niks geheimzinnig gedoe en wacht maar af tot volgende week dinsdag.