Jelle Klaasen maatje te klein voor Ian White: 6-2 nederlaag in tweede ronde ET12

RIESE - Het is Jelle Klaasen niet gelukt om de derde ronde van de Euro Tour 12 te bereiken. Ian White was in de tweede ronde veel te sterk voor Klaasen en gooide ruim 108 gemiddeld. Klaasen wist nog wel twee legs te pakken maar daar bleef het bij: 6-2.

Het lukte Klaasen in het begin nog wel om mee te gaan met het niveau van White, maar de darter uit Alphen leek gebroken toen White een 164-finish uitgooide bij een 2-1 tussenstand. Maar Klaasen rechtte zijn rug in de leg die daarop volgde en kwam terug tot 3-2. Klaasen had de kans om tot 3-3 te komen, aangezien hij zelf aan de zesde leg mocht beginnen. Maar White brak terug en kwam op een 4-2 voorsprong.

Daarna was het wel klaar voor Klaasen. White zette zichzelf via dubbel acht op matchpoint en in die leg daarop verzilverde de nummer elf van de wereld dat ook meteen. Klaasen was in de eerste nog veel te sterk voor Jose Justicia. 'The Cobra' gaf toen zelfs geen leg weg en won met 6-0. Nu eindigt het toernooi voor Klaasen dus in de tweede ronde.

