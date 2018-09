Lukt het Willem II om opnieuw in eigen huis drie punten te pakken? [LIVE]

TILBURG - Al elf jaar wist Willem II in eigen huis niet te winnen van Excelsior. De mannen van Adrie Koster zullen er vanavond alles aan willen doen om dit te veranderen. Willem II behaalde tot dusverre zes punten uit vier wedstrijden. Excelsior heeft op dit moment vier punten.

'16 Daar komt Willem II goed weg. Luigi Bruins lijkt in een keer uit te kunnen halen, maar scheidsrechter Danny Makkelijk loopt een beetje in de weg voor de middenvelder van Excelsior. Daardoor duurde het net wat langer voor Bruins kon uithalen. Zijn schot ging uiteindelijk over.

'11 Ook Excelsior kruipt nu wat meer uit de schulp. De ploeg van Adrie Poldervaart dringt wat meer aan en dat levert een corner op.

'3 Eerste gevaar is van Willem II. Fran Sol krijgt alleen zijn teen tegen de bal en daardoor kan doelman Sonny Stevens van Excelsior de bal makkelijk oppakken.

'1 De bal rolt in Tilburg!

Willem II-watcher Fabian Eijkhout over de vijfde wedstrijd van de Tilburgers. "De meeste spelers van de Tilburgse club hadden in de interlandperiode een paar vrije dagen. Aanvallers Donis Avdijaj en Aras Özbiliz hadden dat niet, die kwamen in actie voor hun land. Ze zijn met een goed gevoel teruggekomen. Avdijaj kwam twee keer in actie voor Kosovo en pakte in de Nations League vier punten. Özbiliz won en verloor een keer, hij leverde twee assists.

Het zijn twee spelers die een belangrijke rol kunnen spelen tegen Excelsior, met hun aanvallende impulsen voor de ploeg van Koster. De trainer wil naar voren voetballen, zeker in eigen huis. Daarbij zal de wedstrijd tegen Heracles Almelo als basis dienen. Ik verwacht een overwinning voor de thuisploeg, 3-1."

Willem II begint zaterdag aan een serie wedstrijden waarin het punten moet pakken. Na Excelsior volgen in de eredivisie twee uitwedstrijden, tegen Fortuna Sittard en De Graafschap. Met tussendoor een bekerwedstrijd tegen FC Volendam. Wedstrijden tegen clubs die je eigenlijk allemaal in mag schatten als ‘mindere ploegen’. Maar dat is op papier.

FEITEN EN WEETJES

Willem II is eigenlijk altijd favoriet tegen Excelsior, maar de Tricolores hebben sinds 1 december 2007 niet meer gewonnen van Excelsior

Vorig seizoen was Excelsior nog twee keer te sterk voor Willem II

DE OPSTELLINGEN: