PSV-debutant Erick Gutiérrez heeft nog geen vijf minuten nodig voor goal en assist

EINDHOVEN - Erick Gutiérrez kende een droomdebuut bij PSV. De Mexicaanse middenvelder viel na 70 minuten in en binnen vijf minuten had 'Guti' al een assist en een doelpunt op zijn naam staan. In de met 0-7 gewonnen wedstrijd op bezoek bij ADO Den Haag verzorgde Gutiérrez zelf de 0-5, terwijl hij bij de 0-4 een prachtige pass gaf op Hirving Lozano.





Om precies te zijn had 'Guti' vier minuten en 39 seconde nodig voor een assist en een doelpunt. Het betekende een ongekend debuut in een ongekende wedstrijd voor PSV. Het was al bekend dat Gutiérrez en Lozano goed bevriend waren en elkaar goed konden vinden in het veld, maar dat het al zo snel bij PSV zou gebeuren had bijna niemand verwacht. Gutiérrez zette zijn boezemvriend na 73 minuten met een fantastische pass alleen voor de keeper, al was het nog lastig om die bal af te maken, aangezien de bal al stuiterend aankwam bij Lozano. De Mexicaan controleerde het leer goed en wipte de bal over doelman Groothuizen heen.

Prachtige goal

Ongeveer anderhalve minuut later konden de meegereisde supporters van PSV alweer juichen en alweer kwam het door Gutiérrez. De middenvelder kreeg de bal aangespeeld en draaide open richting de goal. Van zo'n meter of 23 haalde hij verwoestend uit en zijn schot verdween in de bovenhoek. Opnieuw was 'Guti' de gevierde man bij PSV. Een doelpunt en een assist in je debuutwedstrijd na vier minuten en 39 seconde.

