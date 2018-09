Brandweer de lucht in om papegaai te vangen

VEGHEL - De brandweer van Veghel had vast niet veel te doen toen ze er zaterdagavond op uit gingen met hun hoogwerker om een papegaai te redden.

Het dier was ontsnapt uit een huis aan de Beatrixsingel in Veghel en was bepaald niet van plan uit zichzelf terug te keren. Maar de eigenaar liet zich niet van de wijs brengen en schakelde de brandweer in.

Hoogwerker

De eigenaar van de papegaai stapte met de brandweer in het bakje van de hoogwerker en verraste Lorre op het dak. De papegaai gaf zich over en liet zich weer vrijwillig opsluiten in zijn kooi. Daar was eten en drinken voorhanden. De vrijheid moest hij daarvoor inleveren.