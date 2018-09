PSV-supporters vermaken zich met 'Messi, Messi, Schwaab die komt eraan': 'Grappig om te horen'

DEN HAAG - De PSV-supporters vermaakten zich opperbest tijdens de met 0-7 gewonnen uitwedstrijd in Den Haag. Verschillende liedjes werden ingezet, maar eentje viel meteen op. 'Messi, Messi, Schwaab komt eraan!' De hoofdrolspeler kan er zelf wel om lachen. "Dat was wel grappig, ja. Mooi om te horen en we gaan daar nu ook met een goed gevoel naartoe."

Volgens de Duitse verdedigers hebben de PSV-fans een mooi liedje gemaakt. "Zij zullen nu ook wel blij zijn dat we het tweede blok zo goed zijn begonnen. Mooi dat we tegen zo'n grote superster gaan spelen." Schwaab sprak verder van een 'prima wedstrijd' waarin PSV maar liefst zeven doelpunten wist te maken. "Het is mooi dat we die twee foutjes meteen afstraffen. We zijn daarna ook niet gestopt met voetballen maar we zijn doorgegaan."

PSV-trainer Mark van Bommel was vol lof over zijn ploeg na afloop. "Vooral de manier waarop vond ik heel erg goed", zegt de trainer na het met 0-7 gewonnen duel in Den Haag. "We hebben gespeeld hoe we dat voor ogen hebben, voorin nog afjagen ook al sta je met 0-5 voor. Het is echt een hele grote uitslag." Van Bommel was vooral tevreden over het feit dat zijn ploeg de hele wedstrijd domineerde. Volgens de coach is dat ontzettend moeilijk. "Ik haal vaak het voorbeeld aan van het WK 2010 tegen Brazilië. Waarin wij in de eerste helft geen schijn van kans hadden. In de tweede helft was het totaal anders, en draai je die wedstrijd nog om. Maar zo'n wedstrijd had het vandaag ook kunnen zijn."

Erick Gutiérrez

Na afloop ging het natuurlijk ook over Erick Gutiérrez. De Mexicaan viel na 70 minuten in en binnen vijf minuten had de middenvelder een assist en een doelpunt op zijn naam. "De nieuwelingen verhogen het niveau op de training", doelt Van Bommel op Gutiérrez en Aziz Behich, die zaterdagavond ook zijn debuut mocht maken. "Maar als je dan een assist geeft en een doelpunt maakt, dat is natuurlijk altijd prettig." Ook aanvoerder Luuk de Jong was vol lof over de Mexicaanse middenvelder. "Je ziet al meteen dat het een geniale voetballer is. Het is alleen maar goed dat we zulk soort spelers erbij krijgen."