Is er nog wel toekomst voor de dorpskermis?

OIJEN - Is er nog wel een toekomst voor de kermissen in de kleine dorpskernen? In Oss is dat onderwerp van een gemeentebreed onderzoek. Het dalende kermisbezoek in dorpen als Megen, Haren en Macharen nadert volgens wethouder Van Kessel een grens die het voortbestaan van de kermis bedreigt. "Het wordt steeds moeilijker om exploitanten te vinden die hier willen staan."

"Mensen zoeken hun vertier tegenwoordig op heel veel andere plekken en komen als gevolg daarvan minder naar de kermis", zegt de Osse evenementenwethouder. "Exploitanten van kermisattracties zien daardoor hun inkomsten achteruit lopen en bekijken per dorp of een kermis voor hen nog wel genoeg oplevert."





Braderie

Volgens Frank Vale van de kermisvakbond BOVAK is het een ontwikkeling die niet alleen in Oss voorkomt. "De kermis alleen is niet meer genoeg. Als je in kleine dorpen een kermis overeind wil houden moet je zorgen voor genoeg randactiviteiten. Een dorpsfeest of een braderie bijvoorbeeld. Dat trekt ook weer publiek naar de kermis."

Dorpsfeest

Hij meent dat de gemeente daarin het voortouw moet nemen. Die boodschap is in Oss al aangekomen. Daar onderzoekt de gemeente nu hoe groot de behoefte is aan een zelfstandige kermis. "In Megen hebben we al te horen gekregen dat de kermis niet zo nodig meer hoeft. Het dorp is heel blij met een jaarlijks dorpsfeest, de kermis voegt daar weinig meer aan toe."

Daar denken ze in Oijen nog anders over. Veel inwoners moeten er niet aan denken dat de kermis zou verdwijnen. "Het hoort er hier al generaties lang bij, we zouden de kermis hier niet willen missen", zegt een oudere inwoonster die met haar kleinkinderen al vroeg op de kermis te vinden is. "Dit is precies genoeg voor de kinderen", laat een jonge moeder weten.

Draaimolen

Loes van der Zalm staat al meer dan dertig jaar met de draaimolen op de kermis. "Er is wel heel veel veranderd. Vroeger stormden de schoolkinderen op ons af als we in Oijen arriveerden. Toen was er ook nog volop drukte, overdag maar ook 's avonds. Die drukte is geleidelijk aan minder geworden."

Wethouder Van Kessel benadrukt dat het belangrijk is om alles goed af te wegen. "We willen eind van het jaar knopen doorhakken. Maar we realiseren ons dat exploitanten die eenmaal vertrokken zijn niet meer terugkomen. Die zijn we voorgoed kwijt."