Eftelingproductie CARO krijgt staande ovatie

De show is te zien zijn in het Eftelingtheater. (Foto: Efteling)

KAATSHEUVEL - In de Efteling was zaterdag de première van de theaterproductie CARO. Het is alweer de zestiende productie van het attractiepark in Kaatsheuvel. Het verhaal neemt mensen mee in de “mallemolen van het leven”.

CARO zit bomvol acrobatiek, bijzondere effecten, zang en dans en is bijna volledig zonder gesproken tekst. Het publiek was enthousiast en gaf de artiesten een staande ovatie.

Marcel Visscher en Talita Angwarmasse zongen, in hun rol als Mijnheer en Mevrouw Tijd, de sterren van de hemel. CARO is geïnspireerd op de Efteling-attractie de Stoomcarrousel. Dat is in de voorstelling terug te zien in onder meer het ronddraaiende podium en te horen in de themamuziek.









Regisseur Stanley Burleson is trots op de reacties uit het publiek: “Altijd spannend, dit is zo’n andere productie dan de eerdere sprookjesmusicals van de Efteling. De herkenbare momenten uit ieders leven komen binnen bij de gasten in de zaal. En dat zonder een compleet verteld verhaal, want op het podium spreken we vooral een visuele taal van dans en acrobatiek.”



