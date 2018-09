Agressieve hond houdt politie weg bij gewonde bazin

BLADEL - Een hond heeft ervoor gezorgd dat de politie in Bladel niet meteen hulp heeft kunnen verlenen aan zijn baas. De hond verdedigde zijn baas zo goed, dat de politie op afstand moest blijven.

De vrouw, de bazin van de hond, lag met een flinke hoofdwond op de varkensmarkt in Bladel toen de politie en ambulance arriveerden, bleek de hond een goede waakhond te zijn. De politieagenten en ambulancebroeders werden door het dier niet toegelaten tot de vrouw.

Strop

Vier aanwezige politieagenten zijn in de weer geweest om de boze hond bij zijn bazin weg te lokken, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd de hond gevangen met een strop. Het beest heeft alleen zijn bazin willen beschermen, maar begrijpt natuurlijk niet dat ze daardoor niet geholpen kon worden.

De vrouw is bewusteloos meegenomen in de ambulance. Het is niet bekend wat er met haar gebeurd is. De hond is afgezet in haar huis.