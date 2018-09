Kristófer Kristinsson (19) maakt als invaller eerste doelpunt voor Willem II: 'Neusje voor de goal'

TILBURG - Kristófer Kristinsson maakte zaterdagavond zijn eerste minuten van het seizoen in de hoofdmacht van Willem II. De jonge IJslander maakte als invaller tegen Excelsior ook zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. "Mooi voor hem, mooi voor de club", zegt trainer Adrie Koster over de spits.

Eerder dit seizoen maakte Kristinsson nog geen officiële minuten in het eerste van Willem II, hij moest het doen met minuten in het tweede. Tegen Jong NAC en Jong RKC Waalwijk liet hij geen onuitwisbare indruk achter, toch heeft Koster vertrouwen in de jonge spits. "Wij zien hem iedere training. Daar komt hij ook in dit soort situaties, dan maakt hij ook altijd een doelpunt. Het is echt een spits met een neusje voor de goal."

'Scoren is het belangrijkste'

In minuut 68 kwam de jeugdinternational van IJsland binnen de lijnen. Voor hij scoorde was hij al een keer dichtbij. Excelsior-goalie Sonny Stevens voorkwam met een goede redding een treffer. "Een goede redding, maar de volgende kans die ik krijg scoor ik. Ik raakte hem eerst verkeerd. Maar uiteindelijk scoor ik, dat is het belangrijkste."

Koster bracht de negentienjarige invaller om iets te forceren. “Achterin gingen we één op één spelen. Ik bracht een extra spits, ook omdat we te weinig beweging hadden voorin. Uiteindelijk pakt dat goed uit.”

Dat juist Kristinsson de winnende maakt zorgt voor een glimlach bij de trainer. "Dat is fijn. Allereerst voor hem natuurlijk. En voor het team."

'Ik wil winnen'

Nadat de bal in het doel was gegaan, was er een kort juichmoment. Al snel volgde wilde bewegingen. De bal moest worden gepakt, in de paar minuten die er nog over waren wilde Kristinsson nog een keer scoren. "Ik wil altijd winnen. Wil niet gelijkspelen, wil niet verliezen. Ik wilde de volgende goal scoren. Maar uiteindelijk ben ik blij met de goal en een punt."

'Ik wil mezelf laten zien'

Kristinsson weet dat hij tweede spits is achter de 'erg goede' Fran Sol. Maar als hij dan een kans krijgt, wil hij die laten zien. Hij was actief en aanwezig op het veld. "Ik speel niet veel, dus ik wil mezelf laten zien. Ik moet alles geven. Ik hoop dit seizoen meer minuten te maken. Het is fijn als ik het vertrouwen krijg van de trainer, dat voel ik wel. Ik hoop nog veel doelpunten te maken."

Dat hij kan spelen in het tweede is fijn. "Ja, ik heb minuten nodig om mezelf te ontwikkelen. Ik ben nog jong. Ik moet goed trainen en mijn kans pakken."