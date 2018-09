Wat je niet mag missen: Brabant Stoet wordt de grootste optocht ooit [LIVE vanaf 14.15 uur]

BERGEN OP ZOOM - Vanuit tientallen dorpen en steden in binnen- en buitenland zijn duizenden mensen onderweg naar Bergen op Zoom. Daar trekt zondagmiddag de 'grootste stoet ooit' door de straten: de zogenoemde Brabant Stoet. Omroep Brabant zendt deze mega-optocht live uit vanaf 14,15 uur op alle onze kanalen.

De deelnemers hebben reuzenpoppen bij zich, muziekinstrumenten en vaandels. Maar ook kanonnen en carnavalswagens. Gildes, straattheater en hondenwagens doen mee en nog veel meer. Goed voor een programma van meer dan drie kilometer optocht en 2500 deelnemers, lopend en rijdend. De organisatie belooft ons iets bijzonders.

Wat is het precies?

De Brabant Stoet is iets nieuws, uniek en waarschijnlijk eenmalig. Het spektakel moet uitdrukken wat Brabant bindt, ook over de grenzen. Noord-Brabant (de naam zegt het al) maakte in de middeleeuwen deel uit van een veel groter en machtig landje: hertogdom Brabant. Oorlog en vrede verscheurden Brabant voorgoed. Het opvallende is dat we van Waver tot aan Waalwijk en van Duffel tot Dinteloord vergelijkbare rituelen bleven houden en zelfs nieuw leven inbliezen. Veel gaat over 'vroeger', maar tegelijkertijd zien we ook wat (Noord)Brabant nu te bieden heeft.

Live

Omroep Brabant zendt de Brabant Stoet rechtstreeks uit, in samenwerking met streekomroep Zuidwest TV. Vanaf 14.15 uur kun je dus alles meebeleven. Dat kan natuurlijk ook gratis in de straten van Bergen op Zoom.