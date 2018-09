Lieke de Cock wereldkampioen snelfietsen: Eindhovense raast met 120 km/u door Amerikaanse woestijn

NEVADA - De Eindhovense wielrenster Lieke de Cock is in de Nevadawoestijn in Amerika wereldkampioen snelfietsen geworden. De Cock (27) vloog met een snelheid van 120 kilometer per uur door de woestijn. Zo hard fietste ze nog nooit. Dit deed ze op een aerodynamische hightech ligfiets: de VeloX8. Deze is ontworpen door studenten van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De omstandigheden in de Nevadawoestijn zijn volgens De Cock ideaal om hoge snelheden op de fiets te bereiken. “We racen namelijk op een kaarsrechte weg van tien kilometer lang en er is weinig luchtweerstand tegen de fiets vanwege de lage luchtdichtheid in het woestijngebied op 1300 meter hoogte”, legt ze uit.

“De gemiddelde snelheid over de laatste tweehonderd meter telt. Dan gooi je alles eruit wat je hebt en focus je puur op snelheid. Voordat ik het wist, fietste ik harder dan ooit. Het is echt heel gaaf om zo snel te fietsen. Alsof je over de weg vliegt."

Meer Nederlands succes

Het studententeam deed deze week mee aan de World Human Powered Speed Challenge. Na De Cock behaalde teamgenoot Jennifer Breet de tweede plek. Zij kwam tot een snelheid van 117 kilometer per uur.

Het wereldrecord bij de vrouwen staat op naam van de Française Barbara Buatois met 121,8 kilometer per uur. De beide Nederlandse wielrensters kwamen in de Nevadawoestijn dus in de buurt.

Eerder vol vertrouwen

In augustus deed De Cock nog samen met haar teamgenoten testen op de landingsbaan van Vliegbasis Woensdrecht. Daar haalde ze een snelheid van 74 km/u. Ze was toen nog vol vertrouwen dat ze in Nevada het wereldrecord zou verbreken.