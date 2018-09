Vrouw (89) in Waalwijk bestolen van sieraden, politie geeft tips tegen babbeltrucs

WAALWIJK - Een bejaarde vrouw uit Waalwijk is zaterdagavond beroofd van haar sieraden. Ze trapte in een babbeltruc.

Een man belde rond zes uur 's avonds aan bij het appartementencomplex aan de Jan Pannebakkerhof waar de vrouw woont. Hij vertelde dat hij van de gemeente is en dat er een lek op het dak was. Hij vroeg de vrouw of hij in haar huis wat controles mocht doen.

De politie houdt er rekening mee dat toen de man door het appartement van de 89-jarige vrouw liep, een tweede persoon het huis binnenkwam. Toen de zogenaamde medewerker van de gemeente weg was, ontdekte het slachtoffer dat er sieraden van haar verdwenen waren.

Signalement

De ene verdachte is fors en wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat. Hij is tussen de 1,70 en 1,80 meter lang en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft zwart haar dat naar achter was gekamd - tot in zijn nek - en brede bakkebaarden. Hij droeg een witte blouse met lange mouwen.

De tweede verdachte is een blanke man. Hij wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat en is zo'n 1,85 meter lang. Hij heeft donkerblond of rossig haar, dat aan de zijkant is opgeschoren.

Tips

De politie adviseert mensen niet zomaar de deur open te doen als er bij hen wordt aangebeld. "Kijk eerst wie heeft aangebeld. Ken je diegene niet en vertrouw je het niet? Vraag dan eerst wie diegene is en wat hij of zij komt doen. Vertrouw je het dan nog niet? Bel dan 112."

Bewoners van een wooncomplex met een centrale voordeur wordt op het hart gedrukt alleen open te doen voor bezoek dat voor henzelf komt. "Kijk door het raam, de deurspion of gebruik de intercom."

Een andere tip is te zorgen dat je de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of een kierstandhouder. "Of laat een kijkgaatje in de deur maken. Zo kun je zien wie er voor de deur staat, zonder open te doen."