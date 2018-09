Voetbalsupporter mishandelt agent tijdens Willem II-Excelsior

TILBURG - Een 24-jarige man uit Tilburg is zaterdagavond tijdens de wedstrijd Willem II-Excelsior aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent.

De agent kreeg toen de wedstrijd in het stadion net was begonnen, rond tien voor negen, een beker bier in het gezicht. Hij liep hierdoor letsel op. De Tilburgse voetbalfan werd kort daarna aangehouden.

Uit een test bleek dat de verdachte onder invloed was van alcohol en drugs. Hij zit vast voor verhoor.

Gelijkspel

De wedstrijd tussen Willem II en Excelsior ging ook na de arrestatie gewoon verder. Het duel eindigde in 2-2.