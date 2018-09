Beleef mee: NAC-supporters gaan de singel in [VIDEO]

BREDA - Zo'n tweehonderd NAC-supporters maken zondagochtend een historische boottocht door de singels van Breda. Het evenement 'Wij gaan de singel in' is georganiseerd door de stichting B-Side Rats en de stichting Breda Loco's. Verslaggever Ronald Sträter vaart mee.

Het idee voor de boottocht over het water van de Bredase binnenstad komt van een liedje dat met enige regelmaat bij de thuiswedstrijden van NAC wordt gezongen. Bij slechte beslissingen zingt de NAC-aanhang richting de scheidsrechter: 'Hij gaat de singel in'. Het is de Bredase equivalent van de supporterskraker 'Hij is een hondenlul'.

Zondagochtend gaan tweehonderd supporters zelf de singel in voor een historische boottocht. "Er zit ook een spelelement in", zegt Bernard Bluekens van de B-Side Rats. "Aan de kant langs de route staan vijf oud-NAC'ers van verschillende leeftijden die allemaal iets doen. Die moeten gespot worden. De mensen die ze allemaal herkennen, krijgen een leuk prijsje."