Weerrecords verbroken: vooral in Brabant vaak zonnig en warm

EINDHOVEN - Dit jaar is Brabant recordhouder als het gaat om warme en zonnige dagen. In onze provincie is het dit jaar al 127 dagen boven de 20 graden uitgekomen, waar dat landelijk ‘maar’ 116 keer gebeurde. Dat zegt meteoroloog Alfred Snoeks van weer.nl.

Maar het kan nog gekker. “Als we kijken naar het aantal dagen dat de temperatuur boven de 25 graden uitkwam, is Brabant al helemaal spekkoper”, volgens Snoeks. Dit jaar werd in Eindhoven al 72 keer de 25 graden aangetikt, en in Gilze-Rijen zelfs 74 keer. “Daarmee is Brabant ver voorbij het record uit 2003, toen het 59 dagen zo warm was."

LEES OOK: 37,6 graden gemeten, nooit eerder was Brabant zo heet

Warmterecords

De warmterecords kunnen zelfs nog sneuvelen, want de komende dagen blijft het mooi en warm in Brabant. Volgens weer.nl kan de temperatuur de komende drie dagen tot 26 graden oplopen. Daarna wordt het wat minder warm.

In het zuiden zonnig. Dat kan natuurlijk niet anders. Tekst gaat verder na de tweet.







Wanneer de winterse kou gaat komen, weet Snoeks nog niet. “De modellen zijn daarover nog niet heel duidelijk, daar kan ik weinig zinnigs over zeggen.” Maar dat de omslag naar koud weer heel plotseling kan zijn, bevestigt hij. “Nu we tot diep in het jaar warme dagen meemaken, voelt een omslag naar koud weer als heel plotseling. Dat zou dit jaar opnieuw kunnen gebeuren”, aldus de weerman.