Rijd mee met aanstaand wereldkampioen Jeffrey Herlings op het circuit van Assen [360 graden FILMPJE]

ASSEN - Vijf punten heeft Jeffrey Herlings zondagmiddag nog nodig om wereldkampioen te worden in de MXGP. Natuurlijk trainde Herlings in de aanloop naar de races al op het circuit in Assen. Dankzij een 360 graden-filmpje dat hij maakte met een GoPro kunnen we allemaal meegenieten. Alsof je met de crosser uit Oploo meerijdt op het circuit waar hij historie kan schrijven.









Herlings kan zondag in Assen dus voor de eerste keer in de MXGP en voor de vierde keer in zijn motorcrossloopbaan wereldkampioen worden. Als dat lukt, voegt hij zich bij de beste motorcrossers aller tijden.

In de historie van het motorcrossen waren er tot nu toe maar tien coureurs die vier wereldtitels of meer wonnen. Die lijst wordt aangevoerd door de Belg Stefan Everts, de voormalige mentor van Herlings. Hij veroverde tien wereldtitels, verdeeld over vier verschillende klassen.

Zondag om 14.15 uur begint de eerste manche van de MXGP-race in Assen.