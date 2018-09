Mochten de 19 ballonvaarders landen bij de boze boer of niet?

BOKHOVEN - De boer uit Bokhoven die zondag negentien mensen vasthield op zijn terrein omdat ze met een luchtballon landden op zijn erf, handelde niet volgens de geldende gedragscode. In die code staat dat een ballon overal mag landen, omdat hij door de luchtvaartwet niet verplicht is om te landen op een vliegveld.

De politie moest er zondagochtend aan te pas komen om achttien ballonvaarders en de piloot van het boerenerf in Bokhoven te begeleiden.

LEES OOK: 19 ballonvaarders gegijzeld door boer na landing: 'Dreigementen, niet te zuinig'

De Gedragscode Ballonvaart is in 2005 opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Ballonvaarder heeft recht zijn ballon van erf te halen

In het convenant is te lezen dat er in de luchtvaartwet staat dat een ballon overal buiten de bebouwde kom mag landen. Behalve op de openbare weg.

De afspraak is dat de piloot van de luchtballon percelen met akker- en tuinbouwgewassen en lang gras proberen te vermijden. Als er gekozen moet worden tussen een veld met gewas en een veld met vee wordt er gekozen voor het gewas zodat er geen stress ontstaat bij de dieren.

Volgens de Nederlandse wet heeft de piloot het recht om zijn ballon op te halen van het erf en moet de boer hem daarvoor toestemming geven. Volgens de afspraken die de LTO en de KNVvL is het de bedoeling dat de piloot en de landbouwer elkaar na de landing spreken en als 'goede buren' en in alle redelijkheid overleggen.

Geschenk voor gastvrije ontvangst

Het is gebruikelijk in Nederland dat ballonvaarders na de landing een geschenk aan de boer geven voor een gastvrij ontvangst. Vaak is dat een flesje wijn of iets dergelijks. Daar had de boer in Bokhoven dus blijkbaar geen behoefte aan. Hij had wel een bergingsvergoeding kunnen vragen aan de ballonvaarders.

In het convenant is daar een berekening opgenomen. Voor een luchtballon met zes personen mag vijfentwintig euro gevraagd worden. Voor elke persoon extra mag er 2.50 euro meer in rekening gebracht worden.