Zeven mensen onwel door drukte bij Vliegende Vrienden in Eersel

EINDHOVEN - Zeven bezoekers van het festival Vliegende Vrienden in Eersel zijn zaterdagmiddag korte tijd onwel geworden door de drukte. Dat meldt de organisatie zondag.

De bezoekers hebben zich gemeld bij de eerste hulp. Volgens de organisatie konden zij al snel terug het veld op.

Vervelend

"We vinden dit erg vervelend", vertelt Zita Schellekens van de organisatie. "We nemen de signalen heel serieus. Onze crowdmanagers hebben er meteen goed op ingespeeld door bijvoorbeeld de routes snel aan te passen."

Omroep Brabant kreeg verschillende reacties van bezoekers die spraken over chaos en drukte. Schellekens benadrukt dat het festival goed is verlopen en herkent dat beeld niet. "We kijken terug op een geslaagd festival."



LEES OOK: Amsterdamse tap kon Brabantse gezelligheid nauwelijks bijbenen op muziekfestival Vliegende Vrienden



Daarnaast waren er verschillende klachten, onder andere op Twitter, over drukte bij de pendelbussen en de bars. "We proberen hiervan te leren en kijken altijd wat er beter kan."







De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! is een nieuw evenement. Het is een combinatie van twee bestaande muziekevenementen: The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE!