'Duel met dramatisch ADO is geen graadmeter voor Barcelona-PSV'

EINDHOVEN - "Voor het zelfvertrouwen was dit wel lekker." Maar de 7-0 zege van PSV zegt weinig voor de belangrijke Champions Leaguewedstrijd van dinsdag in en tegen het grote Barcelona. Dat benadrukken Joost van Erp en Rik Elfrink, die het duel zaterdagavond namens Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad bekeken.

"De perfecte wedstrijd speel je nooit, maar dit was wel echt erg goed wat PSV liet zien", vertelt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED. "In de beginfase had de ploeg het nog wat lastig. De ruimtes waren klein. ADO probeerde zich terug te trekken en er met een counter uit te komen, met de snelheid van Becker en Hooi. Maar dat plan mislukte volledig. Ook door toedoen van ADO."

Zo bood Lex Immers de 0-1 op een presenteerblaadje aan Hirving Lozano. "En daarna vond er een grote bestorming van het ADO-doel plaats."

'Het leek nergens op'

"ADO was echt dramatisch zaterdag", verzucht Joost van Erp, die het duel voor Omroep Brabant bekeek. "Door die 0-1 werd PSV echt in het zadel geholpen. Wat ADO na rust deed, leek nergens op."

Grote vraag is wat de 7-0 zege zegt over het gevoel waarmee PSV afreist naar Barcelona. "Voor het zelfvertrouwen is dit wel lekker", weet Van Erp. "Dat je zonder al te veel energie te verspillen zo'n grote zege boekt. Al denk ik dat ADO geen graadmeter is voor Barcelona..."

Visitekaartje

Nieuwkomer Erick Gutiérrez maakte grote indruk tijdens zijn debuut in de eredivisie zaterdagavond. De Mexicaan viel twintig minuten voor tijd in en was meteen belangrijk. Hij gaf een zeer fraaie assist waaruit Lozano de 0-4 scoorde en joeg korte tijd later ook de 0-5 in de kruising. Hij gaf daarmee duidelijk zijn visitekaartje af. Grote vraag is of Gutiérrez dinsdag zal mogen starten tegen Barcelona.

"Ik kan het niet uitsluiten", reageert Elfrink. "Hoewel ik Pablo Rosario prima vond spelen, die vult zijn positie goed in. Maar hij zal toch het slachtoffer worden van de komst van 'Guti'. Ik verwacht dat Hendrix blijft staan, omdat hij de gaatjes dicht en al aan zijn derde Champions League-campagne begint. Hendrix is een hele beste speler. Het is dus een beetje pech voor Rosario."

De ED-verslaggever verwacht dat Mark van Bommel tegen Barcelona gewoon de gebruikelijke 4-3-3 opstelling het veld instuurt. "Hij houdt vast aan zijn eigen speelwijze. Hij vindt automatismen belangrijk. Ik verwacht dat hij niet veel gaat veranderen. Het zou dus kunnen dat hij 'Guti' opstelt voor Rosario, maar verder denk ik niet dat hij veel wijzigt."

