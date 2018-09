Peter Koelewijn heeft mooie herinneringen aan optredens met Anneke Grönloh

EINDHOVEN - Twee jaar geleden zag Peter Koelewijn nog een optreden van Anneke Grönloh. Het was in het verzorgingshuis waar de moeder van zijn vrouw toen woonde. “Voor haar en de andere bewoners een feest der herkenning”, vertelt hij. Wat de zanger/producer opviel, was dat het toen al niet meer zo goed ging met de zangeres waarmee hij als het ware opgroeide in Eindhoven. Zondagochtend werd bekend dat Anneke Grönloh op 76-jarige leeftijd in Frankrijk is overleden.

Toen Peter Koelewijn het nieuws hoorde, was dat voor hem ‘een schok’, geeft hij aan. “Opnieuw een generatiegenoot die is overleden. Ik voel me een beetje de laatste der Mohikanen.”

De twee ontmoetten elkaar in Eindhoven in hun middelbare schooltijd. “In het begin van haar carrière begeleidden we Anneke bij optredens”, blikt Koelewijn terug. “We traden allebei op in de shows van het muziekmagazine Muziek Parade en dan reed ze met ons in ons busje mee.” Een tijd waaraan de zanger/producer goede herinneringen heeft.

'Aantal verkochte platen, ongelooflijk'

Later toen Anneke Grönloh meer vaste begeleiders kreeg, werd het contact tussen de twee minder. Ze zagen elkaar nog zo nu en dan. Koelewijn noemt vooral het enorme succes dat Grönloh in het begin van haar carrière had heel bijzonder. “Het enorme aantal platen dat ze verkocht. Miljoenen, echt ongelooflijk”, zegt hij. "En dat in heel korte tijd."

Ook roemt hij de ‘grote betekenis’ die Grönloh heeft gehad voor de Indische gemeenschap in Nederland. Dit samen met de Blue Diamonds.

'Bleef niet stilstaan'

Vervolgens geeft hij aan dat Grönloh een zangeres was ‘die niet bleef stilstaan’. Zo verwijst hij bijvoorbeeld naar de jaren zeventig waarin ze zich voornamelijk toelegde op Nederlandse luisterliedjes en jazz. “Een heel andere weg”, besluit Koelewijn.