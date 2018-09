LIVE: Jeffrey Herlings op weg naar unieke wereldtitel motorcross

ASSEN - Op het TT-circuit in Assen gaat Jeffrey Herlings vanmiddag als eerste Nederlander aller tijden de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport pakken. Alleen het noodlot kan de WK-leider uit Oploo van dat huzarenstukje afhouden. Omroep Brabant houdt je live op de hoogte van de race.

Live verslag

Ronde 7 inmiddels. De voorsprong van Herlings op Cairoli bedraagt ongeveer drieënhalve seconde. De leiders komen nu de eerste achterblijvers tegen.

Dik tien minuten gereden in Assen en vooralsnog is er voor Herlings geen vuiltje aan de lucht. Coldenhoff is verwikkeld in een mooi gevecht met Anstie.

Ronde 4: nog geen showsprongen van de man uit Oploo. Hij rijdt geconcentreerd. Cairoli blijft in zijn spoor.

Ronde 3: Herlings heeft aan het einde van de derde ronde bijna tweeënhalve seconde voorsprong op Cairoli. Hij zette ook de snelste rondetijd neer: 1.38,924.





Ronde 2: Herlings haalt, pal voor de hoofdtribune, zijn Italiaanse rivaal in en rijdt dus op kop!

Ronde 1: De eerste manche is van start! Herlings rijdt met gouden racelaarzen en letters op zijn rug. Cairoli op kop, Herlings op ongeveer anderhalve seconde. Glenn Coldenhoff uit Heesch rijdt knap op plek drie.

De tekst gaat verder onder de tweets.









Zestiende genoeg

Herlings heeft in de eerste manche aan een plek bij de eerste zestien (!) al genoeg om de titel te pakken. Zijn rivalen, met teamgenoot Antonio Cairoli voorop, zullen er weinig hoop uit kunnen putten. Herlings won dit seizoen namelijk vijftien van de zeventien GP’s en eindigde als tweede in de overige races.

“Ik heb dit seizoen laten zien dat ik de beste was en nog steeds ben”, zegt Herlings. “Het wereldkampioenschap zou de kers op de taart zijn, maar er kan nog altijd veel fout gaan. De komende dagen heb ik nog wat trainingen en ik moet ervoor zorgen dat ik de eerste manche veilig doorkom.”

Tegenslag

De motorcrosser wil in Assen laten zien wat hij kan, maar het kampioenschap binnenhalen staat op plek één. "We moeten de punten pakken die nodig zijn. Ik heb dit seizoen al veel veldslagen gewonnen, nu wordt het tijd om de oorlog te winnen."

