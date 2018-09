Met roze shirt vooraan bij de Grand Prix in Assen: 'Jeffrey Herlings is niet homofoob'

ASSEN - Gertjan Vorstenbosch uit Empel is groot fan van motorcrosser Jeffrey Herlings en homo. Zondagmiddag trok hij daarom een roze shirt aan om Herlings te supporteren en naar zijn wereldtitel te schreeuwen. Eerder deze week werd Herlings op internet uitgemaakt voor homofoob na uitspraken die hij deed in het televisieprogramma RTL Late Night.

Herlings zat aan tafel met presentator Twan Huys en de homoseksuele turner Jeffrey Wammes. Herlings werd gevraagd of er veel homo's rondlopen in de motorcrosswereld.

'Reacties overtrokken'

Daarop antwoordde hij: "In onze sport zijn er niet veel, of ze komen er niet mee naar buiten. Ik vind dat een man bij een vrouw hoort en niet samen met een man, maar ik heb er niks op tegen. Iedereen moet doen waar hij zichzelf goed bij voelt." Die opmerking viel niet bij iedereen in goede aarde.

Gertjan vindt de reacties nogal overtrokken. "Ik ben vroeger sponsor geweest van Jeffrey, hij kent me en hij is absoluut geen homofoob." Gertjan kon er dus ook wel om lachen toen de producent van de shirts van Jeffrey Herlings speciaal voor hem een roze exemplaar had gedrukt.

'Jeffrey is voor de leeuwen gegooid'

Volgens de fan is de uitspraak van Jeffrey ook uit zijn context gehaald. "Ik hoorde dat de vragen voor dat interview voor de uitzending zijn doorgenomen. Toen heeft Jeffrey gezegd dat hij het daar niet over wilde hebben." Toch stelde Twan Huys Jefffrey de bewuste vraag. "Hij is voor de leeuwen gegooid, je kon zien dat hij het een lastige vraag vond."

In Assen viel het shirt van Gertjan in goede aarde. "Ik kreeg alleen maar leuke en goede reacties. Veel mensen wisten ook waar het om te doen was."

Lastig om uit de kast te komen

Gertjan loopt ook al wat jaren mee in de motorcrosswereld en hij bevestigt was Jeffrey zegt. "Er zijn er maar weinig die ervoor uitkomen dat ze homo zijn." Hij snapt het wel, want het is een mannenwereld.

"Ik crosste al voordat ik uit de kast kwam. De reacties die ik kreeg toen ik het vertelde waren allemaal super. Ik veranderde ook niet, ik was nog steeds de stoere motorcrosser die ik altijd was."

Dit zei Jeffrey in RTL Late Night: