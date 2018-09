Black-out. Automobilist richt puinhoop aan in Best

BEST - Een automobilist heeft zondagmiddag bij een bedrijf aan de Fabrieksweg in Best voor een puinhoop gezorgd.

De man botste tegen een geparkeerde auto, reed daarna door het hek van het bedrijf en reed op het terrein nog eens tegen twee bestelbusjes.

De brandweer werd opgeroepen omdat de auto in brand zou zijn gevlogen, maar dat bleek niet zo te zijn. De automobilist raakte niet gewond maar was wel erg geschrokken. Hij vertelde dat hij een totale black-out had gehad en dat hij zich niets van het ongeval kon herinneren.