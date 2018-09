Mama Alice zo trots als een pauw op zoon Jeffrey Herlings: 'We waren ziek en stijf van de spanning'

ASSEN - Ze is zijn steun en toeverlaat, dus is het eigenlijk niet zo gek dat Alice van Kaathoven minstens zo blij is met de wereldtitel motorcross als haar zoon Jeffrey Herlings. De 24-jarige drietrapsraket uit Oploo schreef zondag geschiedenis als eerste Nederlandse motorcrosser aller tijden die de wereldtitel pakt in de koningsklasse MXGP.

“Er gaat zó veel door me heen”, glunderde Van Kaathoven langs het parcours in Assen. “Ik ben heel trots en blij, en ook dat het er nu op zit. De hele familie was deze week allemaal stijf en ziek van de spanning.”

“We werken er al jaren naar toe, maar zeker dit jaar. Dit jaar is echt heel extreem geweest en we hebben er alles voor gelaten. En dan is dit de uitkomst. Vanavond? Vanavond vieren we feest!”

In Oploo, de woonplaats van Herlings, deed de gemeente alvast een duit in het zakje. Voor de riante villa van de wereldkampioen werd een passend spandoek opgehangen.