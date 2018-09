Evoluon in Eindhoven wordt kerk 2.0

Ellen en Wilfred van Barneveld voorgangers van de Kerk 2.0 in het Evoluon

EINDHOVEN - Veel blije gezichten bij de eerste editie van de nieuwe Stadskerk040 in het Evoluon in Eindhoven. De protestants evangelische kerk die geleid wordt door Wilfred en Ellen van Barneveld kwam zondagmiddag voor het eerst bij elkaar. Op het podium een vijfkoppige band, flitsende video's op een groot scherm en dansende kinderen. Dat is volgens Ellen en Wilfred de kerk 2.0

"We willen op een eigentijdse en frisse manier invulling geven aan onze kerkdiensten zodat mensen op een ander manier in aanraking komen met het geloof", vertelt Ellen op de trap voor het Evoluon. Samen met een team zijn ze een jaar bezig geweest om de Stadskerk040 op te zetten. Ze hebben een Site een Facebook pagina en ze zijn ook te vinden op Instagram. Kortom Stadskerk040 is helemaal van deze tijd.





De bedoeling is de kerk elke twee weken samen komt in het Evoluon. Voor de openingsdienst waren de 450 gratis kaartjes niet voldoende om alle belangstellenden een plekje te bieden. Zoveel belangstelling heeft ook pastor Wilfred verbaasd.