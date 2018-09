Brandweer haalt verzwakte koe uit greppel in natuurgebied Liempde

LIEMPDE - Brandweermensen hebben zondag met vereende krachten een koe uit een greppel gehaald bij De Keel in Liempde.

Fietsers zagen op het pad langs de greppel twee eenzame kalfjes. Toen ze er naar toe gingen zagen ze de moeder liggen. De koe kon niet uit eigen beweging opstaan.

De brandweer schoot te hulp en toen bleek dat de koe zo verzwakt was dat zij niet meer op haar poten kon staan, Er was ondertussen ook veearts opgeroepen.



Uiteindelijk is de koe met een heupklem in de bak van een loader gehesen. Het dier is naar de eigenaar gebracht. Dat is een boer die zijn beesten laat grazen in een natuurgebied van het Brabants Landschap. Op de boerderij wordt de koe verder onderzocht.