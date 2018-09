Steekpartij in Slegersstraat in Helmond na ruzie

HELMOND - In de Slegersstraat in Helmond is zondagavond een steekpartij geweest. Er zijn een traumahelikopter en een groot aantal politieauto's naar het huis gereden. Volgens de politie is er eerst een ruzie geweest in het huis.

Het slachtoffer is uiteindelijk buiten neergestoken. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. De politie zegt dat het slachtoffer aanspreekbaar is. Er wordt nu onderzocht wie er nog meer bij de ruzie was betrokken zodat er gericht naar een verdachte kan worden gezocht.

De straat in Helmond loopt vol met mensen die willen weten wat er is gebeurd.