Aanhang NAC Breda mort na enorme zeperd tegen Fortuna: 'Te gênant voor woorden'

BREDA - Kutgevoel. Kut met peren. Degradatiekandidaat nummer één. In Breda werden er zondagmiddag geen doekjes om gewonden. De ‘prestatie’ van de plaatselijke trots NAC tegen het nietige Fortuna Sittard (2-3) voelde als het leegdrinken een hele grote gifbeker. En de dag begon nog zo lekker met koud bier.

De achterban van NAC had namelijk weer eens wat nieuws bedacht. Onder het mom ‘Wij gaan de singel in’, een yell die afgeleid is van het gezang dat al jarenlang klinkt als de scheidsrechter er een potje van maakt, maakten zo’n 200 supporters een tocht over het water. Dat gaat in Breda nu eenmaal niet met koffie, maar bakken koud bier.

Prima bodem voor een leuke middag tegen voetbaldwerg Fortuna, zou je denken. Zeker in eigen huis. Niks van. De Limburgers pakten hun eerste zege in Breda sinds 1984 (!) en dat had de thuisploeg geheel aan zichzelf te wijten.

Dat was de achterban van NAC ook niet ontgaan. Op social media regende het vanuit Breda voor eens geen meters bier, maar frustratie en gelatenheid.































