Mitchell van der Gaag begrijpt teleurgestelde NAC-fans: 'Duidelijk dat ze begaan zijn met de club'

BREDA - "De fans betalen ervoor om ons in actie te zien, ze willen ons zien winnen, maar voetbal is emotie." NAC-trainer Mitchell van der Gaag was na afloop van de verloren wedstrijd tegen Fortuna Sittard kritisch op zijn ploeg.

"Na een goede beginfase zie je ons achteruit lopen, dat is onverklaarbaar", stelde de 43-jarige oefenmeester na afloop. NAC begon sterk aan het duel met de hekkensluiter van de eredivisie. Na vier minuten lag de bal zelfs al in het netje. Mitchell Te Vrede tekende voor zijn derde doelpunt van het seizoen. "Er was eigenlijk niet veel aan de hand, gaven niet veel kansen weg. Maar het kan niet zo zijn dat je na vijf minuten scoort en dat je dan die voorsprong gaat verdedigen."

De fans van NAC lieten meerdere keren hun onvrede blijken tijdens de wedstrijd. Zo was er een striemend fluitconcert aan het einde van de eerste helft. "Het is heel duidelijk dat de supporters begaan zijn met de ploeg en met de club. Maar je ziet dat het ook snel kan omslaan als je dan zelf de goal maakt."

Van der Gaag noemt de nederlaag nog net geen drama, maar volgens de coach komt het wel aardig in de buurt. "Van tevoren zouden we al niet tevreden zijn met een gelijkspel, maar als je dan nog een doelpunt tegen krijgt uit de kluts, dan is dat heel teleurstellend." De laatste twee doelpunten die NAC tegen kreeg, waren allebei wat ongelukkig. "Maar dat is ook tekenend voor de fase waarin we nu zitten. Maar we verliezen niet doordat Benjamin van Leer die fout maakt."

Voor Mitchell van der Gaag en zijn team rest nu de taak om alweer richting volgend weekend te kijken. Dan gaat NAC op bezoek bij VVV-Venlo. De ploeg van Maurice Steijn is het seizoen uitstekend begonnen met acht punten uit de eerste vijf duels. "We moeten dan gewoon weer de dingen doen die we met elkaar afspreken. Vandaar uit kunnen we weer door en kunnen we langzaam naar boven kijken."