Werken in de gevangenis? In Vught zoeken ze personeel

VUGHT - Jarenlang had de gevangenis in Vught te maken met een personeelsstop, maar nu is er weer dringend behoefte aan nieuw personeel. Vooral in de beveiliging van het complex en in de psychiatrische verpleging. Gegadigden waren zondag welkom en kwamen enthousiast weer naar buiten: 'Ik denk wel dat het iets voor mij is."

Voor Amy Noppen (28) uit Sint Michielsgestel kwam de wervingsdag van de penitentiaire inrichting (PI) als geroepen. "Ik zou heel graag in de gevangenis willen werken, gecombineerd met verpleegkunde omdat dat ook iets is wat ik heel leuk vind om te doen." Samen met een grote groep andere gegadigden keek ze belangstellend rond op de afdeling voor gevangenen met een psychische stoornis. Dat ze straks misschien gaat werken met mensen die soms vastzitten voor heftige vergrijpen is niet iets wat haar vooralsnog afschrikt. "Ik denk dat ik dat op professioneel gebied van me af kan zetten."

Veilig

Tweehonderd aanmeldingen kreeg de PI binnen voor de wervingsdag. Daarvan kregen er 120 bericht dat ze mee mochten doen. "We hebben uiteraard een grove screening toegepast om te kijken of er misschien bekenden van ons tussen zitten," zegt directielid Yola Wanders. Ze benadrukt dat de bezoekers bij de rondleidingen zondag weggehouden worden van de gevangenen. "Zo houden we het voor iedereen veilig."









Dat ze in de PI nu weer behoefte hebben aan nieuwe collega's heeft volgens Wanders verschillende oorzaken. Een daarvan is de aantrekkende economie, waardoor personeelsleden vertrekken voor een baan buiten de gevangenis. "Daarnaast hebben we er ook meer gedetineerden bijgekregen." Nieuw personeel dat na de wervingsdag en een uitgebreide selectieprocedure in dienst komt, gaat vooralsnog niet aan het werk in de speciale afdelingen van de PI Vught. "Iedereen denkt bij ons altijd aan de Extra Beveiligde Inrichting en de terroristenafdeling, maar daar kom je niet werken. We zoeken vooral mensen voor de complexbeveiliging en voor de psychiatrische afdelingen"., aldus Yola Wanders.

Sterk in je schoenen

Je moet sterk in je schoenen staan om in de gevangenis te gaan werken, dat beseft ook Amy Noppen. "Het lijkt me een uitdaging om toch iets te doen buiten mijn comfortzone. Je kunt het denk ik ook leren om stevig in je schoenen te staan en een beetje vriendelijk zijn kan ook geen kwaad".