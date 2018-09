Wereldkampioen Jeffrey Herlings in de zevende hemel: 'Perfect, een prachtige dag'

ASSEN - “Het was chaos. Zó druk, maar toch perfect. Een prachtige dag.” Was getekend: Jeffrey Herlings, de 24-jarige, allereerste Nederlandse wereldkampioen motorcross aller tijden in de koningsklasse MXGP.

“Ik denk dat we het niet mooier hadden kunnen dromen toen we vanochtend wakker werden”, aldus de kersverse kampioen uit Oploo. “Twee keer winnen voor eigen publiek en de wereldtitel pakken: gewoon prachtig.”

“Nu ben ik wereldkampioen geworden als de beste. In stijl, voor eigen publiek. Vooral in de tweede manche toen ik viel en van plek tien af moest komen. Ik ben naar de leiding gereden, weggereden en heb laten zien dat ik vandaag de beste was, ondanks alle druk die ik had.”

Ambitieus als hij is, zette Herlings het vizier meteen op de volgende hoofdprijs. “Om te beginnen zou ik graag het record willen breken van de meeste GP-overwinningen aller tijden. Dat staat op 101 en ik sta op 83.

Zou t record willen breken van de meeste GOoverwinning aller tijden. Staat op 101 (Stefan Everts, red.) en ik sta op 83. Qua wereldtitels wordt het moeilijk. Ik ben net 24 geworden en zou nog heel wat jaartjes meekunnen, maar ik heb twee titels verloren door een blessure toen ik heel ver aan de leiding stond. We staan nu op vier titels, gaan proberen er nog een paar bij te halen en zien wel hoe ver we komen.”