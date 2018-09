Kratjes vol met mannen voor Brabantse boerinnen in Boer zoekt Vrouw

De Brabantse boerinnen Michelle (links) en Steffi doen mee in het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw. Foto: Linelle Deunk

BOEKEL - De twee Boekelse boerinnen die meedoen aan Boer zoekt Vrouw zijn nogal populair bij de mannen in Nederland. Dat blijkt uit de eerste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Hengstenhouder Steffi kreeg tot haar grote schrik 49 brieven van mannen en Michelle moest kiezen uit maar liefst 326 aanzoeken in haar brievenbus.

"Mijn god, hoe kan ik hier een keuze uitmaken" zegt de 30-jarige champignonkweekster uit Boekel als ze de kratten post aan het doornemen is op televisie. Vriendinnen en zussen helpen haar met de honderden brieven. Mannen doen de gekste dingen om op te vallen. Da's ook wel nodig met zoveel concurrentie. Maar de volgende ochtend heeft Michelle vijftig brieven overgehouden, die soms door de foto, soms door de inhoud boven kwamen drijven. "Ik ben er echt aan toe. Ik heb weer zin om in iemand te investeren".

Steffi

"Ik ben teveel alleen overdag" zegt een onzekere Steffi(28) als ze zegt heel erg zenuwachtig te zijn voor de brieven die op haar wachten. "Is het serieus , is het een grap? Er zijn knappere mensen als ik". Toch zijn er 49 mannen geïnteresseerd in de Boekelse. Ze belt meteen haar hulptroepen om te helpen met kiezen.

Steffi schrijft op de website van Boer zoekt Vrouw dat ze van grote mannen houdt. Van echte kerels. Of die zich ook gemeld hebben dat is maar helemaal de vraag. Dat zal blijken uit de volgende afleveringen waarin de boeren en boerinnen gaan speeddaten om alweer een kleiner aantal gegadigden te krijgen om mee verder te gaan.

Lees ook: Steffi en Michelle doen mee aan Boer Zoekt Vrouw: 'Die zullen veel brieven krijgen!'

In totaal zijn er voor Boer zoekt Vrouw duizend brieven verstuurd naar tien boeren. De 5 boeren met de meeste brieven worden de komende aflevering gevolgd in hun zoektocht.