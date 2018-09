Grote brand in stapel grasmaaisel in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - In Aarle-Rixtel is zondagavond laat brand uitgebroken in een grote stapel met grasmaaisel achter een boerderij.

De opslag aan de Lieshoutseweg meet ongeveer vijftig bij zeventig meter waardoor er een behoorlijke vlammenzee was. De brandweer rukte met groot materieel uit, vooral omdat er veel water nodig is om het vuur te blussen.