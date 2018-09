Anneke Grönloh heeft documentaire over haar muziek niet meer zelf gezien

GOIRLE - Hetty Naaijkens uit Goirle maakte de documentaire 'klanken van oorsprong', over de opkomst van de Nederlands-Indonesische muziek. Een van de artiesten die in haar documentaire langskomen is Anneke Grönloh. Zij werd in 1942 geboren in Nederlands-Indië en overleed afgelopen weekend op 76-jarige leeftijd. De documentaire heeft ze niet meer kunnen zien.

Bij Hetty kwam het nieuws van het overlijden als een schok. Ze wist wel dat de zangeres ziek was, maar dat het zo slecht met haar ging, wist de documentairemaakster niet. Ze had juist net de afgeronde film meegegeven aan de manager van Anneke. Hij zou de fillm dit weekend aan de zangeres laten zien, maar dat is niet meer gelukt. Eerder overleed Riem de Wolff van de Blue Diamonds al, ook hij zit in de film en heeft hem niet meer kunnen zien. "Ik heb het allemaal net op het nippertje kunnen vastleggen", aldus Hetty Naaijkens.

Favoriet

De film beleefde de première op festival Film by the Sea, waar het de publieksfavoriet werd. "Dus er was eerst euforie en daarna verdriet, toen we hoorden over het overlijden van Anneke."





De film is nu op verschillende plekken in het land te zien. Hij gaat over de geschiedenis van de popmuziek in Nederland. De Indonesische Nederlanders namen andere muziek mee, in eerste instantie was die Engelstalig, maar Anneke zong Nederlands. Wat minder bekend is, is dat zij ook een hele goede Jazzzangeres was. Anneke Grönloh is ook buiten Nederland erg bekend. Onder andere in Duitsland, Singapore en Maleisië.

ESF

Anneke begon haar zangcarrière met Peter Koelewijn, waarmee ze op school zat. Ze deed talentenjachten en haar doorbraak kwam nadat ze in Eindhoven de eerste prijs won. Daarna ging het heel snel, met als hoogtepunt de tiende plaats voor Nederland op het Eurovisie songfestival 1964.